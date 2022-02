José de Abreu se emociona em entrevista a TV portuguesa. - Reprodução Internet

José de Abreu se emociona em entrevista a TV portuguesa. Reprodução Internet

Publicado 14/02/2022 13:39

Rio - José de Abreu, 75 anos, concedeu uma entrevista à emissora portuguesa SIC TV. Na ocasião, o ator se emocionou e fez críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, uma seguidora fez comentários ácidos sobre José, o chamando de "abutre". Em sua conta no Twitter, ele fez questão de rebater o que foi dito.

fotogaleria

"Esse abutre do Zé de Abreu em Portugal fingindo chorar na TV que está muito preocupado com os brasileiros foi a pior atuação da vida dele. Que cara asqueroso", disparou uma seguidora.

"Chupa que a cana é doce", respondeu o ator de forma direta.