Publicado 18/02/2022 15:32

Rio - João Neto, da dupla com Frederico, divulgou nesta sexta-feira (18) um vídeo comemorando sua alta hospitalar após cirurgia para a retirada de um carcinoma. O sertanejo realizou o procedimento no Hospital de Amor, anteriormente conhecido como Hospital de Câncer de Barretos.

"Pessoal, graças a Deus já recebi alta do hospital, agora vou ficar de repouso em casa. Gostaria de agradecer todas as orações, preces ou qualquer manifestação de carinho, e todas as energias positivas que recebi. Também gostaria de agradecer imensamente toda equipe médica do Hospital de Amor, Dr. Henrique Prata e Dr. Carlos Roberto, meu muito obrigado por todo o cuidado. Minha cirurgia foi um sucesso! Agora é só aguardar o tempo necessário e em breve já estarei de volta à rotina. Um grande abraço a todos!", disse.

Nesta semana, João Neto falou sobre o diagnóstico de câncer na tireoide. "Decidi compartilhar com vocês esse meu momento. É uma doença silenciosa, nunca senti absolutamente nada, e gostaria de deixar um alerta a todos para se cuidarem. Façam exames de rotina, é muito ruim ser pego de surpresa como eu fui", revelou.

"Conto muito com as orações de todos, com o pensamento positivo de cada um de vocês. Vou ficar em um hospital que é referência no mundo e se Deus quiser vai dar tudo certo", acrescentou.