Maraisa leva susto em bar de Porto Alegre, no Rio Grande do SulReprodução

Publicado 25/03/2022 13:46 | Atualizado 25/03/2022 13:47

Rio - A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, passou por um grande susto em um bar de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na madrugada de quarta-feira. De acordo com a assessoria da cantora, a artista estava de folga e foi até o local com seu produtor, a mulher dele, seu secretário e o segurança que sempre a acompanha. Em determinado momento, um homem começou a provocar o grupo, principalmente o produtor de Maraisa.

Ainda de acordo com a assessoria da cantora, o homem seria um policial e teria se dirigido ao grupo "em tom de ameaça". O segurança da artista, então, tentou controlar o homem, que ainda conseguiu disparar para o alto.

"Maraisa estava em um dia de folga e foi a um bar acompanhada do produtor, secretário e esposa do produtor, além do segurança que sempre a acompanha. O rapaz que fez as provocações e atacou o produtor era um policial, continuou tentando agredi-lo e a falar alto em tom de ameaça", iniciou o comunicado.

"O segurança estava saindo do banheiro quando viu o rapaz (policial) com a arma na mão. Ele conseguiu controlar e o disparo foi feito para o alto. Maraisa foi embora no dia seguinte, o produtor da dupla está com algumas escoriações causadas pela agressão. O incidente poderia ter outras consequências, se não fosse a agilidade e competência do segurança que acompanhava a cantora", finalizou a nota.