Publicado 25/03/2022 12:57

Rio - Anitta está sem acreditar que atingiu o 1° lugar no ranking global do Spotify com a música 'Envolver'. Através do Instagram Stories, nesta sexta-feira, a cantora disse que está em estado de choque e não consegue se pronunciar sobre o marco em sua carreira.

"Acabei de acordar. Minha família fez uma festa surpresa pra mim ontem. Eu não sei o que falar, estou sem falar nada desde a hora que eu acordei. Faz 28 minutos. Eu não sei o que falar, volto depois, estou em estado de choque", admitiu.

No entanto, através de um comunicado enviado por sua assessoria de imprensa, a Poderosa celebrou sua conquista: "Estou muito feliz e extremamente grata a todos os meus fãs e pessoas que ouviram e ouvem ‘Envolver’. É maravilhoso alcançar um resultado desse tamanho sendo uma mulher brasileira e latina."