25/03/2022

"Um dia difícil pra quem não gosta da Anitta. Ainda bem que eu amo, admiro demais, aplaudo e tenho maior orgulho dessa mulher e toda sua equipe! Envolver #1! É do Brasil", comentou Fernanda Paes Leme. "O primeiro lugar do spotify global é do Brasil. Como sempre, nossa 'Girl From Rio', Anitta, vai dando voos cada vez mais altos e ganhando o mundo! Estou muito feliz por você! (apesar de não estar nada surpreso, é talento do mais alto quilate ). Parabéns por mais essa conquista!", disse Luciano Huck. "Primeiro lugar! Eu tô tão feliz! Você merece e merece muito! Você já escreveu seu nome na história! É Anitta, é BRASILLLL", comemorou Lexa.

