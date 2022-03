Bruna Marquezine - reprodução de vídeo

Publicado 25/03/2022 12:05

Rio - Bruna Marquezine revelou o motivo de sua saída da TV Globo, durante o podcast Pod Delas, apresentado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, nesta quinta-feira. Na entrevista, a atriz explicou que o contrato de exclusividade com a emissora 'não fazia mais sentido', já que tinha outros planos para sua carreira. Atualmente, ela está se prepara para interpretar Penny, protagonista feminina do filme Besouro Azul, da DC comics.

“Foi muito legal, eu tive uma conversa muito boa com o Schroeder [ex-diretor da Globo] e foi uma conversa muito sincerona, imagina? A Globo para mim foi família, foi casa! Foi a minha maior vitrine e me proporcionou muita coisa! Eu aprendi muito nos anos que eu estava lá, aprendi tudo que eu sei! Então eu sou de fato muito grata, mas eu acho que ciclos se encerram!”, começou ela.

“O que eu poderia adiantar para eles é que eu não renovaria o meu contrato naquele formato, com exclusividade. Um contrato de cinco anos com exclusividade total. Porque aquele formato já não fazia sentido para mim naquele momento”, acrescentou a atriz, que explicou que contrato foi reincidindo faltando seis meses para o fim. "Eram seis meses que eu não tinha o que entregar. Se não tem nenhum projeto já em vista, então, porque não encerrar agora? Sem pensar nos próximos seis meses de contrato, foi isso que levei para eles, mas pensando nos próximos 60 anos de carreira que eu espero ter. E eu espero que vocês façam parte disso. A minha história com a Globo não termina".

Bruna ainda ressaltou que a conversa com o ex diretor-geral Carlos Henrique Schroder foi amigável. "Foi tudo feito com muito respeito, muito cuidado e carinho e eu já tinha outras coisas em vista que nem tinha sentido eu expor pra eles, porque não tinha nada definido! Foi tudo feito com muito carinho! Da forma correta, por isso que a gente tem um bom relacionamento hoje”.

Durante o bate-papo, a atriz disse que não quer mais fazer novela. "Não tenho muita vontade, não. Sendo muito sincera. A questão de obra aberta pra mim, é muito tempo envolvida em um projeto só, mas não é um problema. É que em uma obra aberta tudo pode mudar a qualquer momento. A construção de um personagem em uma obra aberta e fechada é muito diferente", explicou ela. "Já fiz 13, 14 novelas. É um formato que eu já fiz muito... Hoje, quero explorar outras coisas. E estou muito feliz experimentando esse formato da obra fechada, que eu consigo construir o personagem e a narrativa dele de forma mais coesa".