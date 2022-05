Zé Neto manda suposta indireta para Anitta e web detona - Reprodução/Instagram

Publicado 14/05/2022 09:02

Rio - Uma nova polêmica movimentou as redes sociais na madrugada deste sábado (14), após viralizar um vídeo em que o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, manda uma suposta indireta para Anitta. No registro feito em um show no Mato Grosso, o sertanejo fez um discurso para exaltar sua carreira e chegou a desprezar a Lei Rouanet de incentivo à cultura.

"Estamos aqui em Sorriso, Mato Grosso, um dos estados que sustentou o Brasil durante a pandemia. Nós somos a equipe que não depende de Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente está bem ou mal. A gente simplesmente vem aqui e canta, e o Brasil inteiro canta com a gente", declarou Zé Neto em determinado momento da apresentação.

Nas redes sociais, a fala de Zé Neto foi vista como uma alfinetada em Anitta por citar a tatuagem que a cantora tem no ânus. Sem perdoar, internautas detonaram o cantor e chegaram a relembrar um detalhe íntimo sobre as fotos que o sertanejo costuma publicar no Instagram.

"Eu morro com o Zé Neto falando da Anitta mas é o mesmo que deixava o p*u meia bomba pra tirar foto e fingir que foi sem querer pra viralizar", debochou uma usuária do Twitter, enquanto outro internauta resgatou uma matéria que dizia que o cantor chegou a ganhar seguidores após os cliques de sunga. "Zé Neto, a Anitta não tem culpa da tatuagem íntima dela ser mais relevante que toda a sua carreira", disparou um terceiro.

O youtuber Felipe Neto também usou suas redes sociais para criticar o artista, apontando que sua fala se assemelha ao discurso do presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores, com quem Anitta já se envolveu em diversas brigas na web. "'A gente não precisa fazer tatuagem no toba pra mostrar que tá bem.' Diz o cara que precisa atacar a colega de profissão pra ser notado. Tinha que ser minion...", disse o influenciador.

Por outro lado, também teve quem defendesse Zé Neto pela indireta que mandou para a Poderosa: "É muito chato quando um show vira palanque político do nada, mas se for para criticar a Anitta e gabar-se por não precisar da Lei Rouanet, a gente aplaude de pé. Parabéns, Zé Neto e Cristiano!", elogiou uma fã. Até o momento, Anitta não se pronunciou sobre o assunto.

