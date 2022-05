Arlindo Cruz e sua esposa, Babi, renovam os votos de casamento - Reprodução/Instagram

Publicado 14/05/2022 11:28

Rio - Arlindo Cruz e sua esposa, Babi, encantaram a web, na noite desta sexta-feira, com registros da cerimônia em que o casal renovou os votos de casamento. No aniversário de 10 anos desde que oficializaram a união, o sambista de 63 anos e sua amada reuniram familiares e amigos próximos em uma casa de festas na Zona Oeste do Rio para celebrar o amor entre os dois.

Em vídeo publicado no Instagram por Arlindinho, a ex-porta-bandeira agradece a presença dos convidados e se declara para o esposo: "Meu marido tá vivo e é muito importante a gente ter tido a oportunidade de estar aqui hoje. O meu amor, eu te juro, é pra vida inteira. Te amo", disse Babi, sem esconder a emoção enquanto se dirigia a Arlindo Cruz, que completou cinco anos, em março, desde que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC).

"Poderia ser com meu pai em pé, poderia ser com meu pai falando, poderia ser com meu pai cantando. Mas foi como Deus permitiu e eu estou aqui pra agradecer muito a ele por todas as bençãos e por te me dado os melhores pais do mundo. Que Deus Renove o amor deles", escreveu o filho do casal, na legenda da publicação.

Juntos há 35 anos, Arlindo e Babi se casaram no dia 13 de maio de 2012, no mesmo local onde celebraram as bodas com uma cerimônia ecumênica e cercados por amigos como Alcione, Regina Casé, Marcelo D2 e Hélio de La Peña. "Foi muito prematura a decisão. Fiquei noiva em 13 de setembro de 1986, eu tinha 15 anos. E casei no dia 13 de maio de 2012. Fiquei durante 26 anos noiva (risos). No ano em que casei, até avó eu fui", brincou Babi, em entrevista à revista Quem, ao explicar a demora do casal em subir ao altar.



Antes de renovar os votos com o cantor, a produtora também adiantou detalhes da festa: "Vai ser um jantar bem intimista, para poucos amigos, uma celebração para não passar em branco. São nossas bodas de estanho ou zinco. Vamos estar em família e com amigos, unindo as forças de todas as religiões, cada um pedindo pela renovação do nosso amor", contou ela, que teve dois filhos com o cantor, Arlindinho, de 30 anos, e Flora Cruz, de 18.

"Eu e Arlindo somos de religião de matriz africana, do candomblé. Mas dentro do nosso cotidiano, da nossa família, temos outras religiões convivemos, acreditamos e temos fé. Então nós teremos o nosso babalorixá, que vai dar as bênçãos do candomblé, teremos um padre, que vai celebrar pelo catolicismo, uma ministra da igreja messiânica, a mesma que celebrou o nosso casamento há dez anos, um dirigente do budismo e um pastor evangélico", acrescentou Babi.

