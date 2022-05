Thaila Ayala posta momento fofo com o filho e web se derrete - Reprodução/Instagram

Publicado 14/05/2022 12:00

Rio - Thaila Ayala deixou os seguidores babando, na última sexta-feira (13), ao compartilhar um vídeo de seu primeiro filho com Renato Góes. No registro publicado no Instagram, o pequeno Francisco cai na gargalhada e fica alguns minutos sem parar de rir enquanto olha para a mãe, que se derreteu pelo neném de 5 meses na legenda da postagem.

"Segura essa primeira crise de riso de Chico! Juro que ele ficou 5 minutos gargalhando antes de pegar o celular pra filmar. Acho que o momento mais delicioso vivido até aqui. Qual foi o de vocês, mamães?", escreveu a atriz, que deu à luz Francisco em dezembro do ano passado.

Nos comentários, fãs e amigos da artista se derreteram pelo bebê e encherem a postagem de elogios: "Que delícia!", declarou Thais Fersoza. "Ah, esses momentos, meu Deus", suspirou Juliana Paes. "Coisa mais linda!", disse uma seguidora. "Gostosura demais!", acrescentou outra internauta.

