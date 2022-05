Ana Clara abre o jogo sobre emagrecimento e tranquiliza fãs - Reprodução/Instagram

Publicado 14/05/2022 12:40 | Atualizado 14/05/2022 12:41

Rio - Ana Clara Lima usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs preocupados com sua saúde, após internautas perceberem o emagrecimento recente da ex-participante do "BBB 18". Nos Stories do Instagram, a apresentadora da TV Globo esclareceu que não está doente e contou detalhes sobre sua perda de peso.

"Eu emagreci um monte, realmente, foram vários quilos, porque me deu vontade. Foi uma coisa que eu sempre quis e nunca consegui. Dessa vez eu consegui, não estou doente, ninguém me obrigou", declarou a ruiva, em resposta a um fã, através de caixinha de perguntas.

No último domingo, Ana Clara estreou no comando do "No Limite - A Eliminação" e conquistou a web com uma montagem em que "salta de paraquedas" para entrar no clima aventureiro do reality show. "A Ana Clara nasceu para ser apresentadora e digo isso com tranquilidade", elogiou um internauta após a exibição do programa em que a ex-BBB conversou com as eliminadas da semana.