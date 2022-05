Painitto e Anitta - Reprodução Internet

Painitto e AnittaReprodução Internet

Publicado 14/05/2022 13:06

Rio - Após internautas detonarem Zé Neto por uma suposta indireta para Anitta , o pai da cantora decidiu se pronunciar nas redes sociais. Neste sábado (14), Mauro Machado, mais conhecido como Painitto, defendeu a filha e revelou que o sertanejo, da dupla com Cristiano, já teve atritos com a Patroa no passado, relembrando um evento que aconteceu em 2017.

fotogaleria

"Esses enrustidos são um saco. A inveja é uma m*rda. Esse m*rda sempre teve problemas unilaterais com ela [Anitta]. No Festeja, deu ataque de pelanca porque ela abriu um show que era de sertanejo. Mais tarde, em uma cidade do interior, colocou o ônibus deles trancando a saída da nossa produção e vans", relatou Mauro, em comentário deixado na postagem do perfil Rainha Mattos sobre uma suposta indireta de Zé Neto para Anitta.

A polêmica teve início na madrugada de hoje, quando viralizou o vídeo em que o cantor sertanejo enaltece sua carreira e diz: "A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente está bem ou mal. A gente simplesmente vem aqui e canta, e o Brasil inteiro canta com a gente". A fala foi interpretada como uma alfinetada em Anitta, que tem uma tatuagem íntima no ânus.