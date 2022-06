A cantora Iza negou os boatos de que está grávida - Reprodução/Instagram

A cantora Iza negou os boatos de que está grávidaReprodução/Instagram

Publicado 07/06/2022 15:10

Rio - A cantora Iza voltou a falar sobre os boatos de que estaria grávida de seu primeiro filho. Na última segunda-feira, a artista participou do programa "TVZ", no Multishow, e aproveitou para dar fim aos rumores que surgiram em março deste ano, de que estaria esperando seu primeiro filho do casamento com o produtor musical Sergio Santos.

fotogaleria

"Eu queria muito dizer aqui, aproveitar que a gente tá aqui só a gente, pra dizer que não estou grávida. Pelo amor de Deus, para com isso! Inventa gravidez pra outra pessoa, esse ano eu já engravidei três vezes", desabafou Iza, durante a entrevista com o DJ Pedro Sampaio.

Na última quinta-feira, a cantora lançou seu mais novo single, "Fé". A música fala sobre a trajetória da cantora desde a infância, as batalhas que travou e a gratidão por tudo o que conquistou. "Essa é a música mais intensa que eu já fiz. Nunca tinha cantado sobre algo que fizesse parte da minha vida tão fortemente. Quero muito que as pessoas se sintam tocadas por essa música, assim como eu fiquei", contou Iza, que se prepara para se apresentar no Palco Mundo do Rock in Rio, em setembro deste ano.