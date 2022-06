Gabi Martins admitiu que se arrependeu de realizar procedimentos estéticos - Divulgação

Publicado 07/06/2022 15:16

Rio - Em entrevista para o programa 'Sensacional', da RedeTV!, que vai ao ar nesta terça-feira (07), Gabi Martins revelou que se arrependeu de realizar alguns procedimentos estéticos. A cantora admitiu que exagerou nos tratamentos realizados após sofrer críticas na internet e que procurou reverter os procedimentos.

"Mudei tudo. Cabelo, boca, fiz harmonização, queixo e até o próprio nariz. Naquele momento eu me empolguei. Confesso que me arrependi um pouco. Eu senti que poderia ter feito menos. As pessoas começaram a falar e eu, vendo aquilo, pensei: 'Não devia ter feito isso, não'. Tudo o que fiz foi porque eu realmente queria", disse. "Coloquei para retirar. Depois foi saindo [naturalmente], mas faz um tempo que eu não faço. Esses eu me arrependi", completou.

Ex-participante da vigésima edição do 'BBB', Gabi Martins confessou que a pressão estética culminou em uma depressão. "Meu antigo empresário me cobrava: 'Você está gorda, está magra'. Ele me pressionava muito. Fui me diminuindo e distorcendo a realidade para fazer as coisas darem certo do jeito dele e acabei entrando em depressão", contou. "Então eu entrei no Big Brother e naquele momento a aparência não era importante para mim. Depois disso fui me aceitando, vivendo de outra forma, passei a não me cobrar tanto e me amar mais", finalizou.