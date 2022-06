Viviane Araújo está no sétimo mês de gestação - Reprodução Internet

Publicado 29/06/2022 07:36

Rio - Viviane Araújo postou no Instagram, nesta terça-feira, uma foto em que aparece tomando sol na praia. Na imagem, a rainha de bateria do Salgueiro mostra seu barrigão de gravidez enquanto se bronzeia de biquíni na areia. "Amo praia, amo sol", escreveu na legenda da foto.

Aos 47 anos, Viviane Araújo está esperando seu primeiro filho com o marido, Guilherme Militão. O bebê é um menino e vai se chamar Joaquim. Por conta da idade, Viviane engravidou através do método de fertilização in vitro. Ela utilizou um óvulo doado. Atualmente, Vivi está no sétimo mês de gestação.