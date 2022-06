Sarah Andrade fala sobre medo do cancelamento nas redes sociais - Reprodução/YouTube

Sarah Andrade fala sobre medo do cancelamento nas redes sociaisReprodução/YouTube

Publicado 29/06/2022 17:24

Rio - Sarah Andrade revelou que o medo do cancelamento nas redes sociais fez a ex-BBB mudar alguns hábitos. Durante entrevista no podcast "PodDelas", afirmou que tem sido mais cuidadosa com o que fala pelo receio de ser mal-interpretada pelos internautas.

"Eu mudei muito minha responsabilidade de fala. Eu sempre fui muito desbocada, eu sou uma pessoa muito intensa, muito. Intensa pra chorar, pra gritar, pra amar. E eu sempre fui muito intensa pra falar também. Sempre gostei de falar tudo que vem na minha cabeça. […] Nunca tive medo de falar, de ser eu mesma, da maneira intensa de ser mesmo", começou a influenciadora.

Em seguida, a ex-participante do "BBB 21" contou que tem revisado os conteúdos que publica nas redes sociais e revelou já ter apagado alguns materiais pelo medo de gerar polêmica. "Às vezes, [eu gravo] e penso: ‘vixi, deixa eu apagar isso aqui, vai que pensam outra coisa’. Ai, gente, mas é muito louco, essa internet, esse mundo novo, né?", opinou.

Sarah ainda fez um apelo aos seguidores: "Gente, vocês podiam pegar mais leve, né?", disse ela, apontando diretamente para a câmera. "Todo mundo é assim na vida, às vezes a gente fala coisas que não tem nada a ver e aí [se torna algo maior]", completou a famosa.

Durante sua passagem pelo "BBB 21", Sarah Andrade chegou a estar entre os favoritos do público, principalmente pela amizade com Gil do Vigor e a campeã Juliette Freire. No entanto, a influenciadora perdeu a simpatia do público por dizer que gostava do presidente Jair Bolsonaro (PL) e por revelar que frequentou algumas festas durante a pandemia da covid-19, quando o isolamento social era recomendado como medida para impedir a disseminação do coronavírus.