Ricky Tavares curte dia de sol em praia da Zona Oeste do Rio

Rio - Ricky Tavares foi clicado por um paparazzo nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira (29). O ator aproveitou o dia ensolarado para dar um mergulho no mar e renovar o bronzeado. De short e sem camisa, ele chamou a atenção ao exibir o corpo sarado. Atualmente, Ricky está no ar como o garçom Inácio, em 'Além da Ilusão', novela das 18h, da TV Globo. Já em 'Maldivas', da Netflix, o ator dá vida ao Miguel, noivo de Liz, interpretada por Bruna Marquezine.

