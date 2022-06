Hariany Almeida e DJ Netto - Reprodução/Instagram

Publicado 29/06/2022 15:02

Rio - Durante uma interação com os seguidores do Instagram, a ex-BBB Hariany Almeida e o DJ Netto revelaram que estão morando juntos. Os dois se conheceram no programa 'A Fazenda 11', que aconteceu em 2019, mas só iniciaram o relacionamento amoroso em junho do ano seguinte. O namoro durou alguns meses e o casal se reconciliou dois anos após o primeiro envolvimento.



fotogaleria "Essa era a grande novidade que eu tinha para dizer. A gente não sabia se falava ou não", iniciou Hariany. "Sim, galera, estamos morando juntos. Foi muito intenso", afirmou Netto. "Decidimos com uma semana de namoro", contou a ex-BBB.

"A gente começou a ficar, conversar, e ela viajou. Foi tudo muito intenso. Começamos a namorar. Pedi em namoro, foi muito fofo. Com uma semana, a gente falou: 'Já que é para viver, vamos viver isso direito'. Como ela estava mudando para Goiânia, foi uma coincidência, preferimos mudar junto. Eu estava mudando para o apartamento novo. Mudamos juntos para o apartamento novo", explicou o DJ.