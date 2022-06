Zeca Pagodinho - Lucas Ramos / AgNews

Publicado 29/06/2022 13:46 | Atualizado 29/06/2022 15:12

Rio - Zeca Pagodinho, de 63 anos, testou positivo para covid-19 nesta quarta-feira (29). O cantor está bem e com sintomas gripais leves. No entanto, devido ao diagnóstico, o artista precisou cancelar a participação que faria em um Festival de São Paulo, neste sábado (2). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do músico.

"Com sintomas gripais leves, Zeca Pagodinho fez hoje, dia 29 de junho, um teste de Covid que apresentou resultado positivo. Por isso, infelizmente, está cancelada a participação do artista no Festival Turá, no dia 02 de Julho, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Esta é a segunda vez que Zeca é diagnosticado com o vírus, a primeira foi em agosto de 2021. Na ocasião, os sintomas também foram leves. Na próxima semana, ele fará um novo teste para assegurar o prosseguimento de sua agenda de shows", informa o comunicado, enviado pelos representantes de Zeca.