Anitta - Divulgação

Anitta Divulgação

Publicado 29/06/2022 18:08

Rio - Anitta foi sincera com os fãs ao revelar de que maneira prefere gastar seu dinheiro. Em interação com fãs no Twitter, nesta quarta-feira, a cantora de 29 anos contou que investe principalmente em sua carreira, pagando as produções de seus videoclipes, por exemplo, do próprio bolso. A artista ainda explicou que esse é o motivo de não ter acumulado bens luxuosos.

fotogaleria

A Poderosa abriu o jogo sobre seus gastos financeiros após um fã elogiar a produção do videoclipe de sua nova música, "Tropa", que será lançado em parceria com um jogo de celular. "É esse tipo de clipe que queremos, Anitta, com qualidade e cenários!", disse o internauta. Em seguida, a cantora disse que o vídeo foi produzido pela empresa dona do aplicativo, com um orçamento bem maior do que a garota do Rio prevê para seus próprios lançamentos.

Foi quando outra admiradora sugeriu que Anitta investisse seu próprio dinheiro nos clipes, e a famosa esclareceu: "Pois tu acha que eu faço o quê? É do meu bolso mesmo (risos). Tá achando que meu dinheiro é infinito, é? [risos] Tu acha que não tenho jatos, joias e mansões por aí por quê? Foi tudo nas entregas de artista de milhões", brincou.

"Sem contar doação, amigo que tá no perrengue, família, fã que, quando tá passando por necessidades, o QG me manda e a gente resolve (tudo em segredo, óbvio)... Se não fossem todos esses babados, eu já tava era de jato pra tudo quanto é canto só esbanjando férias [risos]", completou.

Confira:

Sem contar doação, amigo que ta no perrengue, família, fã que quando tá passando por necessidades o qg me manda e a gente resolve (tudo em segredo OBVIO)... se não fosse todos esses babados eu já tava era de jato pra tudo quanto é canto só esbanjando férias hahahah — Anitta (@Anitta) June 29, 2022