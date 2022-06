Rodrigo Mussi tranquiliza fãs após ficar de cama por problema no estômago - Reprodução/Instagram

Rodrigo Mussi tranquiliza fãs após ficar de cama por problema no estômagoReprodução/Instagram

Publicado 29/06/2022 16:41 | Atualizado 29/06/2022 16:44

Rio - Rodrigo Mussi usou as redes sociais para explicar aos seguidores o motivo de ter se afastado da internet por alguns dias. Se recuperando de um grave acidente de carro que sofreu em março, o ex-BBB revelou que ficou de cama na última terça-feira por causa de um problema de saúde, mas tranquilizou os fãs ao dizer que está "melhorando".

"E aí, pessoal? Ó, não sumi, não. É que, ontem, eu fiquei muito doente, de cama mesmo, tive um problema enorme no estômago, mas já estou melhorzinho, melhorando", afirmou nesta quarta-feira, em vídeo nos Stories do Instagram. Em seguida, o gerente comercial ainda acrescentou: "Estou vendo o pessoal falar 'que fase'. Mas está bom, que fase, mas estou voltando. Pode vir quaquer coisa, que vou tentar até o final", declarou.

Na última sexta-feira, Rodrigo Mussi esteve em sua primeira festa desde que recebeu a alta médica após passar quase um mês internado. O ex-participante do "BBB 22" viajou a Manaus, no Amazonas, para acompanhar de perto o Festival Folclórico de Parintins. No Bumbódromo, o ex-brother demonstrou a admiração pela disputa entre o Boi Garantido e Boi Caprichoso, que levou a melhor na celebração.

"Que energia. Estou impressionado com tudo que estou vivendo aqui. Obrigado, Manaus", disse Rodrigo em postagem nos Stories do Instagram. O gerente comercial ainda reencontrou a apresentadora e também ex-BBB Ana Clara , com quem já teria vivido um affair. Os dois conversaram bastante e a proximidade entre eles reacendeu os ânimos dos fãs do casal.