Publicado 29/06/2022 14:59 | Atualizado 29/06/2022 15:05

Rio - Geisy Arruda revelou que esteve entre as celebridades convidadas para a segunda edição do "Ilha Record", que estreia no próximo dia 18, sob o comando de Mariana Rios. Em entrevista ao "Central Splash", do UOL, a modelo abriu o jogo sobre o motivo que levou à sua desqualificação para participar do reality show original da Record TV.

"Eles entraram em contato comigo e houve um imprevisto que atrapalhou as negociações para a minha participação. O motivo é muito banal, eu não sei nadar. Mas por que eu preciso nadar se o programa é numa ilha?", questionou a empresária.

Em seguida, Geisy ainda expressou seu desejo de participar de realities e opinou sobre o que o público busca nesse formato: "A gente tem que ver que todo mundo tem seus defeitos, suas imperfeições e aceitar suas limitações pode ser uma coisa boa. As pessoas querem muitas perfeições enquanto a gente quer imperfeição nos realities (...) Não saber nadar, para mim, é só um detalhe", declarou ela, que esteve na terceira edição de "A Fazenda", também da Record.