Giovanna Ewbank mostra pintura no rosto feita pelo filho, ZyanReprodução / Instagram

Publicado 29/06/2022 14:00 | Atualizado 29/06/2022 14:02

Rio - Giovanna Ewbank usou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira, para divertir os fãs com as brincadeiras de seu caçula, Zyan, de quase 2 anos de idade. No Instagram, a apresentadora apareceu com o rosto coberto de tinta e contou que a pintura havia sido feita por ele.