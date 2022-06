Yanka Barreiros relata tentativa de assalto - Reprodução do Instagram

29/06/2022

Rio - Yanka Barreiros, irmã de Pétala Barreiros, passou por um grande susto nesta terça-feira. A influenciadora digital e o pai, seu Altamir, sofreram uma tentativa de assalto, em São Paulo. Os bandidos chegaram a atirar no veículo, que era blindado. A jovem relatou toda a situação através do Instagram Stories.

"Gente eu estou choque, acabaram de tentar assaltar a gente, deram três tiros no carro. Glória a Jesus, meu carro é blindado, eu não estou acreditando. O cara deu um tiro no [lado do] meu pai. Nunca aconteceu isso na minha vida, meu Deus. Viemos aqui na polícia, eu vi a arma na minha cara", começou ela, que destacou: "Glória a Jesus que nosso carro é blindado e eu estava com o meu pai, porque se eu estivesse sozinha, não ia saber o que fazer".

Logo depois, ela deu detalhes do caso. "Dois carros fecharam a gente, não fecharam tudo, só encostou. Desceu um cara, tirou uma arma da mochila de criança e apontou para nossa cara. Na hora, meu pai começou a trancar o carro, eu também. O cara começou a falar, eu, em choque, não conseguia falar. Meu pai desviou dos dois carros. Na hora que meu pai acelerou, deram um tiro no vidro do meu pai. A gente saiu vazado e ele começou a atirar com o carro de costas. Ele deu muito tiro. Era pra matar", desabafou.

Já em casa, após o susto, Yanka tranquilizou seus fãs. "Já estamos em casa. Foi muito assustador. Mas estamos aqui, vivos", afirmou ela, que completou: 'Foi um livramento".