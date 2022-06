Yasmin Brunet manda indireta no Twitter - Reprodução / Instagram

Publicado 29/06/2022 11:17 | Atualizado 29/06/2022 11:21

Rio - Yasmin Brunet usou as redes sociais para enviar uma indireta, na madrugada desta quarta-feira, sem citar nomes, àqueles que confiam na lealdade de pessoas comprometidas. Em sua nova conta no Twitter, a modelo, que revelou já ter visto discos voadores , citou o assunto na publicação.

"Acho engraçado a galera que não acredita em ET, sendo que acredita em coisa pior… Tipo, pegar homem comprometido e achar que vai ser fiel a você…", disparou Yasmin.

"Fala mesmo!", responderam alguns internautas, em forma apoio. "Está certíssima! Burra é aquela que acredita que homem foi infiel com a ex, mas vai ser fiel com ela", opinou uma usuária. "Quero só ver a cara dos incrédulos! Achar que estamos sozinhos em um universo tão imenso é muita estupidez [risos]", respondeu outra, referindo-se ao assunto dos extraterrestres.

Anteriormente, Yasmin havia dito que viu OVNIs por pelo menos três vezes, e que a experiência foi muito diferente de tudo o que ela já vivenciou. A modelo também afirmou que estava acompanhada em todos os momentos que entrou em contato com uma suposta vida extraterrestre. "Quem estava comigo teve a mesma experiência. Como eu disse, quando você vê, não tem como negar. Uma vez estava com um grupo no Rio de Janeiro e todo mundo viu. Outra vez, na França, e a pessoa que estava comigo viu. E outra vez foi uma bola verde limão muito louca e a pessoa que estava comigo também viu e ficou em choque", disse.