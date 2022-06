Sérgio Guizé e Bianca Bin se beijam em pré-estreia de filme

Rio - A atriz Bianca Bin prestigiou a pré-estreia do filme "As Verdades" em um cinema do Leblon, na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira. Ela estava acompanhada pelo namorado, o também ator Sérgio Guizé, com quem trocou muitos beijos e carinhos.

Bianca é uma das estrelas do longa, que tem direção de José Eduardo Belmonte. Famosos como Drica Moraes, Edmilson Barros, Cássia Valle, Edvana Carvalho, Pablo Moraes, Leilane Neubarth, entre outros, prestigiaram a sessão especial para convidados.

