Pepê participa de programa e mostra tatuagens que fez para os filhos gêmeos - Reprodução

Pepê participa de programa e mostra tatuagens que fez para os filhos gêmeosReprodução

Publicado 29/06/2022 08:16

Rio - A cantora Pepê, de 46 anos, da dupla com Neném, se arrependeu da enorme tatuagem que fez no rosto para homenagear os filhos gêmeos, João Gael e Enzo Fabiano. As crianças são frutos do casamento com Thalyta Santos. "A tatuagem é muito feia. Pensei que fosse um nomezinho aqui, ali", disse a artista ao programa "A Tarde É Sua", da RedeTV!.

fotogaleria

Logo no início da atração, ela disse estar arrependida. A tatuagem foi feita há poucos dias, mas a cantora já procura um dermatologista para apagá-la. "Gente, infelizmente fiz uma coisa que não era para ter feito. A Thalyta sempre falou para eu não fazer, mas eu sempre fui contra a vontade dela, infelizmente. Eu achei que ia ficar legal", explicou a artista, que chegou a ter problemas no relacionamento por conta de sua atitude.

"Quase acabou o nosso casamento por causa disso. Fiz uma coisa que para mim, como artista, não ficou legal. Eu trabalho muito com rosto, foi uma coisa sem pensar, mas eu digo para vocês: o tatuador é excelente, não tem nada a ver", garantiu.

Nos Stories, do Instagram, Pepê voltou a falar do assunto. "Achei que ia ficar legal, não ficou. Agora não dá pra ver, eu botei até filtro para ficar bonita sem maquiagem", disse a cantora, tentando mostrar aos seus seguidores as tatuagens.