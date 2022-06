João Gordo post foto fazendo nebulização e preocupa amigos - Reprodução Internet

Publicado 29/06/2022 07:57

Rio - O cantor e apresentador João Gordo, de 58 anos, deixou os amigos e fãs preocupados após postar no Instagram, nesta terça-feira, uma foto em que aparece fazendo nebulização e também com um oxímetro no dedo. "Quilômetros de cigarros, montanhas de maconha... Alguns passam ilesos, outros não. Pulmãozinho velho de guerra", escreveu o artista na legenda da imagem.

"A gente forçou a barra, mas ela não quebrou. Se cuida, meu amigo. Abração", disse o músico Luiz Thunderbird. "Melhoras, João. Vai ficar tudo bem", disse a apresentadora Didi Wagner. "Melhoras, João", desejou Beto Lee. "Força, meu irmão. Melhoras", comentou Tico Santa Cruz.

O oxímetro é um equipamento para medir o nível de oxigenação no sangue. Já a nebulização é um procedimento indicado para desentupir as vias aéreas por meio da inalação de vapor com soro ou medicamentos para umidificar as vias respiratórias.

Em 2000, João Gordo já teve problemas relacionados aos pulmões. Ele sofreu um derrame pleural e passou 22 dias internado na UTI. Em 2001, foi internado por conta de uma disritmia no coração e ficou internado por cinco dias.

João Gordo é considerado um dos pioneiros do rock brasileiro. Ele é líder da banda Ratos de Porão e também foi VJ da MTV.