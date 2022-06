Luísa Sonza admite ter vontade de namorar - Reprodução / Instagram

Publicado 29/06/2022 08:48 | Atualizado 29/06/2022 08:57

Rio - Luísa Sonza, de 23 anos, usou as redes sociais, na noite de terça-feira, para falar sobre a vontade de viver um novo relacionamento. No Twitter, a cantora conversou com os fãs sobre o assunto e admitiu que precisará fazer terapia antes de voltar a namorar com alguém.

"Ok, quero namorar. Já deu! Já fiz tudo que queria! Pode vir, amor da minha vida", tweetou Luísa.

Aparentemente preocupada, uma fã da artista comentou que, mesmo receosa, a apoia. "Estamos traumatizados, mas se você for feliz te apoiamos". Em resposta, a cantora demonstrou também ter preocupações acerca do tema. "E quem não, bebê? Eu falo que quero namorar, mas provavelmente não dou conta. Preciso de uns 5 anos de terapia antes", confessou.

Luísa está solteira desde agosto do ano passado, quando terminou o relacionamento com o também cantor, Vitão. Antes, ela foi casada com o humorista Whindersson Nunes, com quem esteve de 2016 até o ano de 2020.