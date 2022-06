Jesus Luz com a filha, Malena - Dan Delmiro/AgNews

Publicado 29/06/2022 19:06

Rio - Jesus Luz aproveitou o dia de sol invernal para curtir uma praia carioca com a filha, nesta quarta-feira (29), dia que ela completa 6 anos. Malena é filha do modelo e ator com a DJ Carol Ramiro, de quem se separou há cerca de um mês.