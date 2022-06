Lumena Aleluia - Reprodução/Instagram

Publicado 29/06/2022 19:51



fotogaleria Rio - Lumena Aleluia, ex-participante do 'BBB 21', revelou em entrevista ao podcast "Famacast" que gostaria de participar de outro reality show. A baiana, que foi eliminada do programa global com 61,31% dos votos, mostrou que não tem medo do cancelamento e afirmou que sua vontade é integrar um reality de pegação."Para realities que me provocassem a 'bagaceira'. Reality de pegação, sabe? Uma coisa assim leve, mais light", afirmou. Lumena Aleluia comentou que não sentiu atração por nenhum colega do 'BBB 21'. "Com aquele elenco ali era só tensão. Tesão, não", brincou.

A psicóloga ainda entregou que viveu um affair com uma dançarina do DJ Pedro Sampaio. "Tem uma mulher que eu sou muito apaixonada. Ela é a coreógrafa do Pedro Sampaio. Só que ela vive trabalhando, dançando com ele. Sou apaixonada, mas ela não tem tempo. A gente já se pegou. Só que ela trabalha pra caramba, vive dançando e viajando com o Pedro e eu também. Cadê tempo?", concluiu.