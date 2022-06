Daiane de Paula e Caio Castro - Reprodução do Instagram

Daiane de Paula e Caio CastroReprodução do Instagram

Publicado 29/06/2022 09:47

Rio - Daiane de Paula publicou um clique romântico com o namorado, Caio Castro, no Instagram Stories, nesta terça-feira (28). A repórter mostrou uma montagem em que aparece coladinha com o amado e ganhando carinhos dele. Logo depois, ela postou um vídeo do ator dirigindo e se declarou: 'Namorada ama tanto'.

Caio e Daiane assumiram o romance em março deste ano e são bem discretos em relação ao namoro. Vale lembrar que esse é o primeiro relacionamento de Caio após o término com Grazi Massafera em agosto do ano passado. Daiane tem 31 anos e é paranaense, mesma naturalidade da ex-namorada do ator. Ela trabalha como repórter e assistente de palco do Faustão desde 2016.