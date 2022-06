Modelo plus size Fluvia Lacerda faz topless em praia espanhola - Reprodução / Instagram

Publicado 29/06/2022 09:47 | Atualizado 29/06/2022 09:49

Rio - Fluvia Lacerda, uma das modelos plus size mais requisitadas do mundo, usou as redes sociais, na terça-feira, para compartilhar registros do momento em que aproveita o sol europeu para se bronzear em uma praia da cidade de Barcelona, localizada na Espanha. No Instagram, a brasileira publicou um clique fazendo topless e recebeu muitos elogios.

"Meu marido chamou de: 'A banhista', por Renoir", brincou Fluvia na legenda do post, em que aparece sentada em uma canga, usando apenas a parte inferior do biquíni e óculos escuros, enquanto toma sol.

"Maravilhosa ela é! Uma pintura de fato", elogiou uma seguidora na publicação. "Linda!", comentou outra. "Simplesmente bela e sensual!", afirmou um internauta.

Fluvia é autora do livro "Gorda não é palavrão" e defensora da inclusão de pessoas plus size no mundo da moda. A modelo usa suas redes sociais para publicar fotos de seu corpo real, vestindo diversos looks, no intuito de incentivar outras pessoas a se sentirem livres em seus corpos reais. "Eu vejo a bandeira da inclusão sendo levantada, mas gostaria que fosse mais substancial do que ainda é. Ainda existe preconceito, é um processo que vai demorar muito. A gente vê muito discurso e pouca ação, mas as coisas devagar estão mudando", contou, em uma entrevista para "Quem".