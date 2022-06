Ivy posa com o namorado, Caio - Divulgação

Publicado 29/06/2022 10:55

Dia, Ivy dá detalhes do pedido de namoro, revela se seu pai é ciumento e conta como foi o encontro com o amado, que veio para o Rio de Janeiro conhecer sua família, no último fim de semana. Rio - Filha caçula do senador e ex-jogador de futebol Romário, Ivy não esconde que está apaixonada. A jovem de 17 anos assumiu o namoro com Caio Freitas, de 20, no início deste mês. Eles se conheceram durante o reality "Expedição 21", que reunia jovens com Síndrome de Down. Ao, Ivy dá detalhes do pedido de namoro, revela se seu pai é ciumento e conta como foi o encontro com o amado, que veio para o Rio de Janeiro conhecer sua família, no último fim de semana.

Diferente do que muitos pensam, a jovem contou que o 'Baixinho' reagiu bem ao romance. "Meu pai falou que só deixaria se o Caio pedisse a ele. Aí o Caio fez uma chamada de vídeo pro meu pai e pediu a permissão dele. Meu pai também gostou do Caio e aceitou o pedido. Meu pai não é ciumento não, meu irmão Romarinho é que ficou com um pouco de ciúmes, porque eu sou a bebezinha dele", conta Ivy, que não se importa em ser intitulada 'filha do Romário'. "Eu tenho orgulho de ser filha do meu pai. Pra mim ele é só meu pai e não uma pessoa famosa. Eu adoro quando estamos todos juntos com meus irmãos".

Ivy, inclusive, pode curtir esse momento 'família' acompanhada de Caio no último fim de semana. Ele, que mora em outra cidade, veio ao Rio de Janeiro para poder ficar coladinho com a amada. "Foi maravilhoso! O Caio ficou hospedado na minha casa comigo e a minha mãe. Nós fomos na praia, fomos na festa junina na casa do meu pai, almoçamos com ele, fomos no shopping com a minha mãe, num parque de videogames, nos divertimos muito", vibra a jovem. "Ele adorou minha família, só ficou um pouco tímido na frente do meu pai", admite.

E, pelo visto, Caio fez bonito. Ele foi muito bem recepcionado e conquistou o carinho de todos os integrantes da família de Ivy. "Todos amaram o Caio ! Ele é muito educado e cavalheiro, ele abre a porta do carro para eu entrar, puxa a cadeira para eu sentar, todo atencioso e minha família gostou muito disso", destaca. Apaixonada, a jovem revela o que mais gosta no namorado. "Ele é bonito e engraçado. Ele toca violão pra mim nas chamadas de vídeo, ele é cavalheiro e muito romântico", enumera.

Apesar de todas essas qualidades, Caio precisou ser insistente para ganhar o 'sim' de Ivy. "Primeiro ele me pediu em namoro durante a 'Expedição', mas eu disse pra ele que era muito nova pra namorar. Aí quando eu voltei pra casa eu conversei com a minha mãe e ela disse que gostou dele. No domingo, depois da Expedição, a gente foi no hotel em que o pessoal estava hospedado para se despedir dos meus amigos e aí o Caio pediu de novo e eu aceitei. Ele também pediu a minha mãe se ela deixaria ele namorar comigo. Nesse mesmo dia ele teve que voltar pra cidade dele", explicou.



Participação no 'Expedição 21'

Ivy fez parte do elenco do 'Expedição 21', que aconteceu no final do mês passado, reunindo jovens com Síndrome de Down. "A Expedição foi muito importante pra mim. Eu fiz muitas amizades que vou guardar pra vida, nós nos falamos todos os dias. No 'Expedição 21', nós participamos de dinâmicas, tivemos que realizar provas e tomar decisões sozinhos. Eu me senti mais independente e mais segura. Eu decidi aceitar o convite porque eu adoro fazer amizades", comenta.

Ela ainda exalta a experiência de ficar confinada quatro dias sem seus pais. "Foi incrível! Pela primeira vez na vida eu tive que tomar decisões sozinha sem a ajuda dos meus pais, fui respeitada como pessoa e não como uma criança onde os adultos decidem por mim. Meus pais apoiaram desde o início e me encorajaram a participar pois eles já tinham visto a primeira edição do programa que aconteceu em 2018 e o quanto foi importante para os participantes".