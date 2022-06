Sabrina Sato e Duda Nagle se beijam no lançamento do livro da mãe da apresentadora

Rio - Sabrina Sato prestigiou o lançamento do livro de receitas de sua mãe, Kika Sato, em uma livraria de São Paulo, na noite desta terça-feira. A apresentadora estava acompanhada pelo marido, o ator Duda Nagle, com quem trocou muitos beijos e carinhos. O casal também posou todo sorridente para foto segurando o libro de dona Kika.

Recentemente, Sabrina relembrou a época em que era repórter do "Pânico", na Band, e contou que o ex-senador Eduardo Suplicy a ajudava a entrar no Senado para fazer as reportagens do programa. "Suplicy me ajudava a ser penetra no Senado. Ele me liberava lá. Eu tinha que fazer as entrevistas, ganhei até prêmio nessa época fazendo as entrevistas, e eu não conseguia entrar, eu ficava barrada. Aí passava o Suplicy, que me liberava e eu ficava lá com ele, no gabinete dele, esperando", disse a apresentadora ao "Papo de Segunda", do GNT.

