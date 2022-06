Anne Lottermann - Reprodução de vídeo / R7

29/06/2022

Rio - Anne Lottermann abriu o jogo e revelou o motivo da mudança de emissora em entrevista ao 'Programa de Todos os Programas', apresentado por Flavio Ricco e Dani Bavoso, no R7, nesta terça-feira (28). A jornalista disse que deixou à TV Globo após ser convidada por Fausto Silva para fazer parte se seu programa na Band.

"Ele me chamou para ir em uma pizza na casa dele, nem tinha roupa para ir na casa do Faustão. Na segunda ida para a pizza, ele falou comigo: 'Gaúcha, queria que você viesse trabalhar comigo'. Respondi: 'Fausto, obrigada, mas estou estou bem lá'. E realmente, não tinha nem o que reclamar, nunca tinha parado para pensar nisso", comentou Anne, que deixou claro que estava em uma boa fase profissional na TV Globo. "Sabia que estava indo bem, sabia que os diretores gostam de mim. Estava indo tudo bem, mas podia melhorar, por que não?".

A jornalista explicou que, à principio, não aceitou o convite de Faustão, mas repensou sua decisão: "No primeiro momento, nem cogitei essa possibilidade, mas a partir do momento que falei 'por que não?'. Por que não sair da Globo, trabalhar com o Fausto, agarrar as oportunidades? Se tem uma coisa que sempre fiz foi agarrar as oportunidades? Se tem uma coisa que sempre fiz foi agarrar as oportunidades. Se não agarrasse, não me reconheceria e iria me arrepender".

Após seis meses de trabalho com Fausto, Anne disse estar feliz na Band. "Hoje, com cinco, seis meses trabalhando com o Fausto, eu fico: 'Como é que cogitei dizer não para ele?'. Era muito feliz trabalhando na Globo, mas também sou muito feliz trabalhando com o Fausto", destacou.