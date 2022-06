Rogério Flausino dá detalhes da turnê comemorativa dos 25 anos do Jota Quest - Reprodução / Youtube

Publicado 29/06/2022 12:29

Rio - Rogério Flausino participou do podcast "Bulldog Show", apresentado por Tuka Carvalho e Vivy Tenório, na noite desta terça-feira e revelou detalhes sobre a turnê em comemoração aos 25 anos do Jota Quest. Durante a entrevista, o vocalista relembrou fases da banda e afirmou que os próximos shows serão uma "explosão".

O cantor afirmou que a turnê "Jota 25 - De Volta ao Novo" irá proporcionar uma espécie de viagem ao tempo para o público, através dos 25 maiores sucessos do grupo, junto aos singles lançados recentemente. Em meio à conversa, Flausino contou que o conceito das apresentações surgiu por intermédio de uma ideia da equipe criativa, onde coloca-se o Jota Quest como um elemento químico em que os cinco integrantes se unem para formar uma molécula.

"A ideia dos caras é que quando essa molécula entra em contato com a galera rola uma explosão, uma explosão de energia, alegria, emoções etc. Toda a parte visual do show será dividida em 3 partes: sólido, líquido e gasoso, onde as telas vão mudando, as coisas vão entrando, vão acontecendo… A cada final de parada tem um vídeo contando uma história… É algo que a gente nunca teve, um show que tivesse um conceito tão interessante, amarrado e muita gente trabalhando", disse, animado.



O grupo conta com os mesmos integrantes desde sua criação, nos anos 90, sendo composto por PJ, Paulinho, Marco Túlio, Buzelin e Flausino. O primeiro show da turnê em comemoração aos 25 anos da banca ocorrerá no dia 09 de julho às 21h, no palco da Jeunesse Arena, localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

