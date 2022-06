Viviane Araújo fala sobre reta final da gravidez - Reprodução do Instagram

Publicado 29/06/2022 13:13

Rio - Viviane Araújo não escondeu a emoção ao falar sobre a reta final de sua gestação no Instagram, nesta quarta-feira. Grávida de sete meses, a atriz revelou a expectativa para a chegada de Joaquim, seu primeiro filho. O bebê é fruto do relacionamento da Rainha de Bateria do Salgueiro com Guilherme Militão.

"Estou terminando... faltam umas duas semanas para entrar no oitavo mês de gestação. Muito rápido! Daqui a pouco o Joaquim está aqui com a gente. Eu não vejo a hora, não vejo a hora", disse ela, com lágrimas nos olhos. Vivi ainda publicou um vídeo acariciando o barrigão: 'Coisa linda. Fico toda boba mesmo".

Viviane passou por uma inseminação artificial para engravidar. "Estou muito feliz, Guilherme está muito feliz. A gente está radiante e vivendo nosso maior sonho. Estarei aqui dividindo tudo da minha gestação com vocês, do processo de como foi chegar até aqui. Quero contar as experiências que a gente passou até a confirmação e tudo o que tenho vivido depois que descobri até o dia que essa criança chegar nos meus braços e também chegar nos braços de vocês, que sei que ele vai ser muito acolhido", disse a atriz ao anunciar a gestação nas redes sociais, no dia 19 de fevereiro.