Xuxa admite medo e fala sobre desejo de morar fora do paísReprodução/YouTube

Publicado 14/07/2022 17:26

Rio - Após anunciar um novo projeto com Angélica , Xuxa Meneghel revelou que tem o desejo de deixar o Brasil e morar em outro país. Em entrevista ao podcast de Fábio Chaves, a apresentadora foi questionada sobre os planos que tem de morar na Itália com Junno Andrade e acabou confessando o medo que sente no cenário atual do país.