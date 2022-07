Mariana Goldfarb - Reprodução/Instagram

Mariana GoldfarbReprodução/Instagram

Publicado 30/07/2022 18:47

Rio - Mariana Goldfarb revelou em entrevista à Marie Claire o motivo para ter revertido os preenchimentos realizados no rosto. A esposa de Cauã Reymond contou que já não se reconhecia e avaliou a retirada dos procedimentos estéticos.

fotogaleria "Eu retirei tudo, toda injeção, e foi muito bom. Eu chorava na dermatologista, porque não me reconhecia. Eu não estava mais me reconhecendo, olhava no espelho e pensava: 'Não sei quem é, não sou eu'. As pessoas falavam: 'Vai ficar tão bom se colocar um pouco de preenchimento aqui, você vai ficar com cara de modelo'", confessou.

"Falar isso para quem já trabalhou tanto tempo como modelo e que sabe o que é essa cobrança estética é difícil, ainda mais quando não estamos com a cabeça boa, é fácil de se deixar levar. Temos que tomar muito cuidado com os profissionais que escolhemos para cuidar da nossa saúde. E é engraçado porque, mesmo depois de ter passado por isso, às vezes ainda me pego falando 'E se eu esticasse um pouco aqui'. É sobre tentar achar esse equilíbrio, sem exageros. Não vou ficar falando: 'Não faça nada'. Se quiser fazer, com parcimônia, tudo é válido", acrescentou.