Rio - Anitta pegou os seguidores de surpresa neste sábado (30) ao anunciar a versão 'deluxe' de seu último álbum, "Versions of Me". A cantora ainda contou que gravou três clipes inéditos e que irá lançar um por semana até que a nova versão seja divulgada.

O último álbum de Anitta apresentou para o público músicas em português, espanhol e inglês. Entre os sucessos estão: "Me Gusta", Girl From Rio", "Boys Don't Cry", "Faking Love" e "Envolver", que alcançou o Top 1 Global do Spotify. Com isso, a cantora se tornou a primeira brasileira a figurar no topo do ranking da plataforma de streaming.