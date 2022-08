Eri Johnson pede demissão da RedeTV! após dois meses na emissora - Reprodução / RedeTV!

Publicado 02/08/2022 18:46

Rio - Após apenas dois meses na RedeTV!, o ator e apresentador Eri Johnson decidiu pedir demissão da emissora. Em seu perfil no Instagram, o artista confirmou a informação, inicialmente divulgada pelo colunista Flavio Ricco, do R7, ratificando que deixará o comando do programa "Bom Dia Você".

Segundo Ricco, a decisão do apresentador partiu do desejo de "voar solo em um projeto de programa semanal de audtório". Além disso, a emissora já havia sido informada sobre a saída de Eri, que deverá cumprir a última semana de trabalho no matinal, ao lado de Alinne Prado.

Sem dar detalhes sobre sua saída da RedeTV!, o ator compartilhou o link da publicação da matéria em seus stories no Instagram, confirmando a veracidade da notícia. Em seguida, publicou um vídeo falando sobre fé. "Sempre que eu acordo, eu agradeço a Deus por mais um dia de saúde com paz e amor. E eu sempre falo pra todo mundo e pro universo: 'não tenha medo, tenha fé. Fé em Deus", disse na publicação.

A RedeTV! anunciou, no fim de abril, Eri Johnson como apresentador do programa "Bom Dia Você", ao lado de Alinne Prado. A atração estreou no dia 2 de maio, e se a saída do artista impactará a continuidade do programa. A emissora ainda não se manifestou sobre o ocorrido.