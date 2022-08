Cintia Dicker ostenta barriguinha em início de sua primeira gestação - Reprodução/Instagram

Publicado 02/08/2022 19:17

Rio - Cintia Dicker encantou os seguidores, nesta terça-feira, ao exibir sua barriga de cerca de quatro meses de gestação. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, a modelo posou em frente ao espelho de uma loja no Rio, durante um passeio com Bruna Bufoni, irmã da skatista Leticia Bufoni, e a promoter Lu Rady.

Aos 35 anos, Cintia espera seu primeiro filho do casamento com Pedro Scooby, que já é pai de Dom, de 10, e dos gêmeos Bem e Liz, de 6, frutos do antigo relacionamento com Luana Piovani. O casal anunciou a gravidez no início de julho, com um vídeo em que a modelo pede para o surfista comprar itens de um bebê, como fralda, chupeta e mamadeira.

"Sim, é isso mesmo que vocês entenderam (e eu espero que tenham entendido bem antes que o Pedro Scooby). Que essa fase chegue cheia de amor e saúde", escreveu ela na legenda. Através dos stories, Cintia destacou: "Estou muito feliz". Scooby também se pronunciou sobre a gravidez da esposa: "Espero que vocês tenham gostado da novidade. Eu amei", afirmou ele.