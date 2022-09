Susana Vieira posa sorridente durante passeio de navio - Reprodução do Instagram

Susana Vieira posa sorridente durante passeio de navioReprodução do Instagram

Publicado 29/09/2022 09:39 | Atualizado 29/09/2022 09:45

Susana Vieira está feliz da vida e aproveitando cada momento de sua viagem à Itália. A atriz de 80 anos encantou os internautas ao publicar uma foto toda sorridente durante um passeio de barco em Sardenha. De maiô e saia, a veterana da TV mostrou toda sua beleza e boa forma na imagem publicada no Instagram, nesta quarta-feira.

Os internautas, claro, elogiaram Susana através dos comentários. "Lindona. Quero chegar na sua idade assim alegre de bem com a vida!", comentou um. "Tão bela, tão viva, tão feliz", afirmou outro. "Você é uma inspiração. Linda em todas as fases", opinou um terceiro.

No mês passado, Susana Vieira ficou internada por 10 dias para tratar sequelas no pulmão causadas pela covid-19. Como foi diagnosticada, em 2015, com leucemia linfocítica crônica, a atriz precisou ficar na CTI de um hospital em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Em entrevista ao "Fantástico", a artista contou que esta foi a primeira vez em que sentiu medo de morrer. "Eu sentia verdadeiramente que ali eu podia ir embora. Não estava preparada. Tive muito medo, porque eu não deixei nada preparado. Porque não tinha terminado meu livro, porque não tinha ainda feito um último trabalho na televisão. Eu ainda tenho meus netos, que quero ver casar, entendeu?", disse.