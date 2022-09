Taylor York e Hayley Williams estão namorando - Reprodução

Publicado 29/09/2022 12:13

Rio - A banda Paramore retornou cheia de novidades. Após lançarem um novo single nesta quarta-fera (29), Hayley Williams e Taylor York, integrantes do trio, confirmaram os rumores de que estariam em um relacionamento, em entrevista ao jornal "The Guardian". Contudo, a vocalista e o guitarrista não deram detalhes do namoro.

Támbem formada por Zac Farro, o grupo iniciou uma nova fase na carreira com a divulgação da música "This Is Why", que faz parte do novo álbum que será lançado dia 10 de fevereiro, após um hiato de cinco anos.