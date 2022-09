Ludmilla sensualiza em posto de gasolina de Miami - Reprodução de vídeo

Publicado 29/09/2022 13:00

Rio - Podia até ser imagens de um clipe musical, mas era só a Ludmilla abastecendo seu carro em Miami, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira. A cantora divertiu os fãs ao compartilhar um vídeo sensualizando em um posto de gasolina ao som de "Plastic Off The Sofa", de Beyoncé. Nas imagens, ela aparece de shortinho, casaco e bota de cano alto, encarando a câmera, com os cabelos ao vento.

Já no Twitter, Lud apareceu dançando seu hit 'Tic Tac', single que será lançado nesta quinta-feira e conta com a participação de Sean Paul, ao lado da esposa Brunna Gonçalves. As duas não economizam no rebolado.