Xuxa homenageia Sérgio MallandroReprodução do Instagram

Publicado 12/10/2022 09:42

Rio - Xuxa, de 59 anos, usou o Instagram para parabenizar Sérgio Mallandro, que completa 67 anos, nesta quarta-feira. A apresentadora resgatou cliques antigos dos dois e disse que o considera o humorista como um irmão. Ela ainda relembrou que o amigo comemora mais um ano de vida no dia do aniversário de seu irmão, Blad Meneghel.

"Serginho, hoje é o seu dia. Você e meu irmão, Blad, fazem niver juntos (acho que é para não esquecer). Você sempre me chamou de irmãzinha e não podia ter nascido outro dia (da criança). Eu, como sua 'irmã' emprestada, desejo sempre que te vejo que Deus te abençoe e 'Pinheirinho', quero muito te ver feliz. Beijos meu irmão, quase príncipe", escreveu a loira. Através dos comentários, Sérgio retribuiu o carinho da amiga. "Te amo, Xuxinha! Obrigado, sempre".

E por falar na dupla, Xuxa e Sérgio vão atuar juntos novamente após 32 anos. Os apresentadores surgiram juntos nos bastidores do novo filme do humorista: "Mallandro: O Errado que Deu Certo". As fotos foram divulgadas nas redes sociais deles, que já trabalharam juntos em outros dois longas: "O Trapalhão na Arca de Noé" (1983) e "Lua de Cristal" (1990).