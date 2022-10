Show do BITA - A semente da diversão é a imaginação acontece no Qualistage nesta quarta-feira - Divulgação

Publicado 12/10/2022 05:00

Rio - A criançada é a estrela desta quarta-feira e merece celebrar a data em grande estilo. Há espetáculos circenses, shows e peças de teatro, para todos os gostos e bolsos, espalhados pela cidade e que prometem agradar toda a família. Entre os destaques está a festa gratuita promovida pela Natália Hino, rainha de bateria da Estácio de Sá, na quadra da agremiação, na Cidade Nova, com direito a bolo, lanchinhos, doces, pula-pula, piscina de bolinhas entre outras atrações. Brinquedos serão distribuídos para os pequenos na ocasião.

Há outras opções com entrada franca! No Centro Cultural Municipal Professora Dyla Sylvia de Sá, na Praça Seca, terá a apresentação da roda de samba "Figa Guiné", brincadeiras e distribuição de doces, refrigerante e pipoca. O teatro infantil de improvisação "Era uma Vez" é a atração da Arena Chacrinha, na Pedra de Guaratiba. Já a peça teatro “Pelos 4 Cantos do Mundo” acontece na Arena Carioca Dicró, na Penha. Alguns shoppings também oferecem opções de diversão sem precisar colocar a mão no bolso. O "Encontrinho Frozen" e o show "Aladdin" rola no Américas Shopping, na Barra da Tijuca. Já no Recreio Shopping haverá aula tênis de mesa e Parkour.

Para quem estiver com uma graninha sobrando, vale a pena conferir o "Show do Bita - A semente da diversão é a imaginação", no Qualistage, na Barra da Tijuca. Na mesma região, tem o "Patati Patatá Circo Show", localizado no Via Parque, com números circenses misturados com as canções de sucessos da dupla de palhaços. Outras opções pagas são os espetáculos "Família Encanto", no Teatro Imperator, no Méier, e a "Trupe da Galinha Pintadinha", no Teatro Claro Rio, em Copacabana.

Confira os destaques da programação:

Peças teatrais

Espetáculos na Tijuca

Quarta-feira, às 11h ("As aventuras no baú do meu avô"), às 15h ("A bela e a fera" ) e às 19h ("A família Addams")

Local: Teatro Henriqueta Brieba - Tijuca Tênis Clube

Endereço: Rua Conde de Bonfim, 451.

Ingressos: Quem levar um brinquedo para doar pagará meia entrada. O ingresso terá o valor de 20 reais para o público que participar da campanha.



Peça “Floresta Encantada”

Quarta-feira, às 11h30

Local: Teatro de Guignol da Tijuca

Endereço: Praça Cmte. Xavier de Brito, Tijuca

Ingresso: Grátis

"Pelos 4 Cantos do Mundo"Quarta-feira, às 15h

Local: Arena Carioca Dicró

Endereço: Parque Ari Barroso - Entrada pela, R. Flora Lôbo, s/n - Penha Circular

Ingresso: Grátis

Encontrinho Frozen e Aladdin

Quarta-feira, às 15h ( Encontrinho Frozen) e às 17h (Aladdin)

Local: Praça de Alimentação do Américas Shopping

Endereço: Avenida das Américas, 15.500, Recreio Dos Bandeirantes

Ingresso: Grátis

Tainá e Os Guardiões da Amazônia

Quarta-feira, às 15h

Local: Arboreto - Jardim Botânico

Ingresso: Ingresso: R$ 17 (Visitantes residentes na área metropolitana do Rio de Janeiro). Crianças até cinco anos não pagam.

“Chapeuzinho Vermelho e o meio ambiente”

Quarta-feira, às 16h

Local: Teatro Municipal Gonzaguinha

Endereço: R. Benedito Hipólito, 125 - Centro

Ingresso: R$ 20 (inteira)

'O Pequeno Príncipe'

Quarta-feira, às 16h

Local: Teatro das Artes - Shopping da Gávea

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 - 2º Piso - Loja 264

Ingresso: R$ 70 (inteira)

'Era uma Vez'

Quarta-feira, às 16h

Local: Arena Carioca Abelardo Barbosa - Chacrinha

Endereço: R. Soldado Elizeu Hipólito, s/n - Pedra de Guaratiba

Ingresso: Grátis

Família Encanto

Quarta-feira, às 16h

Local: Teatro Imperator - Centro Cultural João Nogueira

Endereço: Rua Dias da Cruz , 170 - Méier

Ingresso: R$ 60 (inteira)



Fabulosa Trupe da Galinha Pintadinha

Quarta-feira, às 16h

Local: Teatro Claro Rio

Endereço: Rua Siqueira Campos, 143 - 2º Piso - Copacabana

Ingresso: R$ 70 (inteira)



Rock para crianças - A história do Rock

Quarta-feira, às 16h

Local: Teatro Clara Nunes

Endereço: R. Marquês de São Vicente, 52 – Gávea

Preço: a partir de R$80

Bichos Dançantes

Quarta-feira, às 16h

Local: Teatro Casa Grande

Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 – Loja A – Leblon

Ingresso: a partir de R$90



Atrações circenses

Circo Saltimbanco no Museu do Pontal

Quarta-feira, às 10h (Circolando, com a Lona Griot) e às 16h (Circo Saltimbanco)

Local: Museu do Pontal

Endereço: Avenida Celia Ribeiro da Silva Mendes, 3.300, Barra da Tijuca

Ingressos: Gratuitos ou com contribuição voluntária através do link:

Patati Patatá Circo Show

Quarta-feira, às 11h, 14h30, 17h e 19h30

Local: Estacionamento do Via Parque Shopping

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$70 (inteira). Crianças a partir de dois anos pagam.



Shows

Orquestra Maré do Amanhã

Quarta-feira, às 10h

Local: Sala Municipal Baden Powell

Endereço: Av. Nossa Sra de Copacabana 360, Copacabana

Ingresso: Grátis

Concerto de violinos Os Pequenos Mozart

Quarta-feira, às 11h

Local: Gramado do Lago das Tartarugas - Jardim Botânico

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008

Ingresso: R$ 17 (Visitantes residentes na área metropolitana do Rio de Janeiro). Crianças até cinco anos não pagam.

Roda de Samba “Figa Guiné”

Quarta-feira, às 12h

Local: Centro Cultural Municipal Professora Dyla Sylvia de Sá

Endereço: R. Barão, 1.180 - Praça Seca

Ingresso: Grátis

Magia da Orquestra – Trilhas das Animações da Disney

Quarta-feira, às 16h e às 19h

Local: Teatro Riachuelo Rio

Endereço: Rua do Passeio, 38/40 – Centro

Ingressos: a partir de R$50 (inteira)

Show do Bita - A semente da diversão é a imaginação

Quarta-feira, às 17h

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$90 (inteira)

Agito em shoppings

'Arena Game'

Quarta-feira, das 10h às 22h

Local: West Shopping

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande

Ingresso: Grátis

Expo Shrek

Quarta-feira, das 12h às 21h

Local: Shopping Metropolitano Barra - Praça de Eventos (próximo ao Mundo Verde)

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1.300 - Centro Metropolitano, Barra da Tijuca

Ingresso: Grátis



Diversão em Caxias

Quarta-feira, a partir das 13h (encontro com personagens) e às 16h (recreação infantil)

Local: Caxias Shopping

Endereço: Rod. Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias

Ingresso: Grátis



Recreação, teatro e dança

Quarta-feira, das 14h às 19h30

Local: Ilha Plaza

Endereço: Av. Maestro Paulo e Silva, 400 - Freguesia (Ilha do Governador)

Ingresso: Grátis



Aula gratuita de tênis de mesa e Parkour

Quarta-feira, das 14h às 18h

Local: Recreio Shopping - área externa

Endereço: Av. das Américas, 19019 - Recreio dos Bandeirantes

Ingresso: Grátis



Contação de histórias

Quarta-feira, às 15h

Local: Pátio Alcântara

Endereço: Praça Carlos Gianelli, s/nº – Alcântara – São Gonçalo

Ingresso: Grátis



Brincadeiras e lanchinhos

Festa na Estácio de Sá

Quarta-feira, às 13h

Local: Quadra da escola de samba Estácio de Sá.

Endereço: Avenida Salvador de Sá, 206/208

Bairro: Cidade Nova

Ingresso: Grátis

Oficinas

Oficinas Populares de Matrizes Africanas

Quarta-feira, às 16h

Local: Na Arena Carioca Gilberto Gil

Endereço: Av. Marechal Fontenele, 5.000 - Realengo

Ingresso: Grátis