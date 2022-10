Cintia Dicker recebe elogios do marido, Pedro Scooby - Reprodução do Instagram

Cintia Dicker recebe elogios do marido, Pedro ScoobyReprodução do Instagram

Publicado 12/10/2022 13:14

Rio - Pedro Scooby, de 34 anos, não resistiu à beleza da esposa, Cintia Dicker, e compartilhou um vídeo da modelo com os fãs através do Instagram Stories, nesta quarta-feira. Nas imagens, a ruiva, que está grávida da primeira filha do casal, aparece de top e saia. O surfista, então, teceu vários elogios a ela. "Gente, essa barriga... Se não é a grávida mais linda do mundo...", afirmou o ex-BBB.

fotogaleria

Pedro e Cintia se casaram em novembro de 2020 em uma cerimônia íntima em Portugal. Os dois esperam uma menina, que se chamará Aurora. O surfista já é pai de Dom, Bem e Liz, fruto de seu relacionamento com a atriz e apresentadora Luana Piovani.