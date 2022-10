Regina Casé deixa avião por causa de uma bateria de celular - Reprodução do Instagram

Publicado 12/10/2022 12:45

Rio - Regina Casé passou o maior perrengue durante seu embarque para Portugal, nesta terça-feira. A atriz, que está no elenco de 'Todas as Flores', próxima novela do Globoplay, precisou sair do avião após deixar uma bateria de celular dentro de sua mala despachada. A artista precisou acompanhar os funcionários do aeroporto até o local da bagagem para retirar o item, já que é proibido por lei. Ela mostrou toda a 'tour' através do Instagram, nesta quarta-feira, e fez um alerta.

fotogaleria

"Gente! Vocês sabiam que não pode mais levar nem uma bateriazinha daquela simples, fininha pro celular, na mala? Ontem levei um susto! Tive que sair do avião e fazer um tour completo pelas entranhas do aeroporto. Aliás, com um pessoal muito simpático, liderado pelo Mike, pra abrir a minha mala lá embaixo e procurar a bateria, que só pode ir na mala de mão", escreveu ela na legenda da publicação.



No vídeo, Regina aparece no carro com alguns funcionários do aeroporto. "Estamos indo lá para ver a bagagem da dona Regina", informou um deles. "Uma bateria de celular. Sempre foi dentro. Eu já estava embarcando e dei a volta. Estou aqui no carro fazendo um sightseeing. Deixei o Estevão (seu marido) lá dentro (do avião), tadinho dele. A Socorro acho que esqueceu e deixou uma bateria de celular lá. Estou quase indo para Portugal de carro", comentou a apresentadora.

A todo o momento ela esbanjou simpatia e até tirou fotos com os fãs. "Já tirei foto com todo mundo que trabalha aqui. Agora vou abrir a minha mala para tirar uma bateria de celular. Eu já conheci o aeroporto todo aqui".

Confira: