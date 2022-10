Rafael Vitti se diverte com a filha em praia do Rio

Rio - Rafael Vitti, de 26 anos, e a filha Clara Maria, de dois, aproveitaram o feriado desta quarta-feira para ir à praia. Os dois brincaram com uma prancha de bodyboard no mar da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A pequena, claro, esbanjou fofura no local. Ao notar a presença do paparazzo, eles também mostraram muita simpatia.

Clara Maria é fruto da relação do ator com a apresentadora Tatá Werneck, de 39 anos. O casal está junto há cinco anos. O último trabalho de Rafael na TV foi a novela Além da Ilusão, da Globo. Na trama, ele interpretava o protagonista Davi/Rafael.

Relatar erro